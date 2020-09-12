Hataylı şehit son yolculuğuna uğurlandı Şehidin babası oğlunun naaşının önünde 'Vatan Sağolsun' dedi

Van’da çıkan çatışmada şehit düşen Uzman Çavuş Sezer Uçar, memleketi Reyhanlı'da toprağa verildi. Şehidin cenazesinde gözyaşları sel olurken, şehidin babası oğlunun naaşının önünde 'Vatan Sağolsun' dedi.

Yıldırım10 Operasyonları kapsamında Van’ın Çatak ilçesi kırsalında çıkan çatışmada 3 asker şehit düşerken, 1 askerde yaralandı. Çatışmada şehit düşen Hataylı Uzman Çavuş Sezer Uçar (29) için memleketi Reyhanlı ilçesinde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze törenine İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay Milletvekilleri, parti temsilcileri, STK ve oda başkanları ile şehidin aile ve yakınları katıldı.

Şehidin eşi ve annesi şehidin tabutunun önünde gözyaşı dökerken, babası ise 'Vatan Sağolsun' diyerek hainleri güldürmedi.

Evli ve bir çocuk babası olan Şehit Uçar'ın naaşı cenaze namazının ardından Reyhanlı Şehit Mezarlığına defnedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.