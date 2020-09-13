Amanoslar'daki orman yangını kontrol altına alındı

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Hatay’ın Dörtyol ilçesi Amanos Dağları'ndaki Çat köyü, Ufacık Yaylası ile Osmaniye’nin Küllü köyü sınırları yakınlarında çıkan orman yangını kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

11 Eylül günü sabah saat 04.00 sıralarında çıkan sarp ve kayalık ormanlık alandaki yangın, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı orman yangın söndürme ekiplerinin havadan ve karadan yoğun müdahalesi ile tamamen kontrol altına alındı. Ekipler soğutma çalışmalarını devam ettiriyor.

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