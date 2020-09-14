Samandağ'da PTT şubesi karantinaya alındı

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Hatay'ın Samandağ ilçe merkezinde bulunan PTT şubesinde görev yapan bir personelin Covid19 testinin pozitif çıkmasının ardından şube karantinaya alındı.

Edilinen bilgiye göre, Samandağ ilçe merkezinde bulunan PTT şubesinde görev yapan bir personelin Covid19 testi pozitif çıktı. Bunun üzerine ilçede bulunan tek PTT şubesi kapatılarak hizmetler geçici süre ile askıya alındı. PTT şubesinin camına, ikinci bir emre kadar kapatıldığı yazısı asıldı.

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