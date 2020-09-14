Dereye düşen eşeği itfaiye kurtardı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde sulama kanalına düşen eşek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Deniz Mahallesinde sahipsiz bir eşek, dereye düştü. Uzun süre bulunduğu yerde çırpınan hayvanı fark eden çevredekilerin eşeği kurtarma çabası olumsuz sonuçlanınca durum Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirildi.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, halat yardımıyla eşeği düştüğü yerden çıkarttı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.