Arabasını 25 bin TL’ye satıp TSK Güçlendirme Vakfı’na bağışladı Bağışta bulunan vatandaşa altın madalya ve beratı takdim edildi

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan hayırsever Gani Güç, TSK Güçlendirme Vakfı’na arabasını satıp bağışladı. 25 bin TL bağışta bulunan Güç'e altın madalya ve beratı verildi.

19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde ikamet eden gaziler adına yemek düzenledi. Etkinliğe Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) Hatay üyeleri ve gaziler katıldı. Programda, gerçekleşen sunumların ardından arabasını satarak TSKGV’ye 25 bin TL bağışta bulunan Gani Güç ve 5 bin TL bağış yapan Hakan Yurtcan isimli vatandaşlara altın madalya beratları takdim edildi. Ziyaret anısı olarak hayırsever iş adamı Rahmi Vardı’ya da vakfın şükran nişanesi olarak şilt takdim edildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Mersin Bölge Temsilcisi emekli Albay Faik Ahmet Karadeniz, “Yaşadığımız Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarında bu bölgede bizim kadir şinas halkımız her zaman ordusuna sahip çıkmış ve o zor günlerde bile vakfımıza katkıda bulunarak halkımız güçlenmemizi sağlamıştır. Bugün de bu toplantıda Kırıkhan ilçemizde ikamet eden bağışçımızda madalya törenini icra edeceğiz. Kahraman gazilerimiz bu hafta 19 Eylül 1921’de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e mareşallık rütbesi ve gazilik unvanı verildi. Mareşallık ve gazilik unvanından sonra bugün Gaziler Günü olarak ülkemizde her yıl kutlanmaktadır. Kahraman gazilerimiz bu vatanın bölünmez bütünlüğü, birlik ve beraberliği için canlarını seve seve feda etmekten hiçbir zaman çekinmemişlerdir. Biz sizlerle ne kadar gurur duysak azdır. Sizler bizim kahramanlarımızsınız” dedi.

Vakfa 25 bin TL bağış yapan Gani Güç, TSK’ya bağış yapmanın çoktan beri aklında olduğunu ifade ederek, “Eski bir arabam vardı satıp ordumuza bağışladım. Allah da bana yenisini verdi. Biz ordumuza destek çıkmazsak ne Yunanistan çıkar ne de diğer devletler çıkar. Bizim ordumuzun her zaman arkasında olmamız lazım. Biz ordumuzun sayesinde rahat yatıyoruz’’ dedi.

