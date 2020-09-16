Fare kovaladı, kediler kaçtı

İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)HATAY'da, sokak ortasındaki bir fare kendisini çevreleyen 5 kediyi kovaladı. O anlar, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'ndeki sokak kedileri, sokak ortasından geçen bir fareyi fark edince etrafını çevirdi. Küçük fareyi çevreleyen kediler, dokunmak istedi. Ancak buna karşılık veren fare, kedileri korkuttu. Korkup, kaçmaya başlayan kediler, küçük fare tarafından bir süre kovalandı. Fare aradan sıyrılarak kurtuldu. O anlar, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2020-09-16 16:20:49
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.