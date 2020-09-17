Hatay'da freni boşalan çöp kamyonu 8 araca çarptı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay), (DHA)HATAY´ın Kırıkhan ilçesinde dün gece freni boşalan çöp kamyonu, park halindeki 8 araca çarptı. Kamyon şoförünün hafif yaralandığı kaza, kameraya yansıdı.

Çöpleri almak için dün gece İnönü Bulvarı´na giren belediyeye ait çöp kamyonunun yokuş inerken freni boşaldı. Kamyon, yol kenarında park halindeki 8 araca çarparak durabildi. Kazada kamyon şoförü hafif yaralanırken, araçlar da hasar gördü. Yaralı şoföre, çağırılan sağlık ekibi tarafından ayakta müdahale edildi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Kırıkhan Mehmet KOCACIK

2020-09-17 12:07:22



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.