Hatay'da freni boşalan çöp kamyonu 8 araca çarptı

Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay), (DHA)HATAY´ın Kırıkhan ilçesinde dün gece freni boşalan çöp kamyonu, park halindeki 8 araca çarptı. Kamyon şoförünün hafif yaralandığı kaza, kameraya yansıdı.
Çöpleri almak için dün gece İnönü Bulvarı´na giren belediyeye ait çöp kamyonunun yokuş inerken freni boşaldı. Kamyon, yol kenarında park halindeki 8 araca çarparak durabildi. Kazada kamyon şoförü hafif yaralanırken, araçlar da hasar gördü. Yaralı şoföre, çağırılan sağlık ekibi tarafından ayakta müdahale edildi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Kırıkhan Mehmet KOCACIK
2020-09-17 12:07:22
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