Atakaş Hatayspor´un Fenerbahçe mesaisi sürüyor

İzzet NAZLI / HATAY (DHA) Süper Lig´in ikinci haftasında Fenerbahçe´ye konuk olacak Atakaş Hatayspor çalışmalara ara vermeden devam ediyor. Antakya Atatürk Stadı´da teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde antrenman yapan bordo beyazlılar, ısınma hareketlerinin ardından, 5´e 2 top kapma, dar alan çalışması ve taktik idmanı yaptı.DHA-Spor Türkiye-Hatay İzzet NAZLI
2020-09-18 20:33:37
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