Su sümbülleri Asi Nehri'ni yeniden istila etti Asi Nehrini istila eden su sümbülleri havadan görüntülendi Antakya Çevre Koruma Derneği Başkanı Selda Asker: "Su sümbülleri iklim değişikliklerine bağlı olarak ülkemize kadar ulaştı belki de buradan sonraki durağı Avrupa olacak"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Su sümbülleri Asi Nehri'ni yeniden istila etti Asi Nehrini istila eden su sümbülleri havadan görüntülendi Antakya Çevre Koruma Derneği Başkanı Selda Asker: "Su sümbülleri iklim değişikliklerine bağlı olarak ülkemize kadar ulaştı belki de buradan sonraki durağı Avrupa olacak"

İHA

Su sümbülleri Asi Nehri'ni yeniden istila etti Asi Nehrini istila eden su sümbülleri havadan görüntülendi Antakya Çevre Koruma Derneği Başkanı Selda Asker: "Su sümbülleri iklim değişikliklerine bağlı olarak ülkemize kadar ulaştı belki de buradan sonraki durağı Avrupa olacak"

Hatay'ın inci gerdanı olarak bilinen Asi Nehri'nin bazı kısımları su sümbülleri istilasına uğradı. Nehri kaplayan su sümbülleri havadan görüntülendi.
Lübnan'da doğan ve Suriye'den geçerek Hatay'da Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'nin yine su sümbülü istilasına uğradı. Geçtiğimiz yıl nehrin büyük bölümünü kaplayan su sümbülleri, bu yıl da nehrin yüzeyini tekrar kapatmaya başladı. Antakya'ya bağlı Güzelburç Mahallesi'nden geçen bölümde nehir suları tamamen sümbüllerle kaplandı.

Su sümbüllerinin son yıllarda ülkenin ve Hatay'ın başına bela olduğunu söyleyen Antakya Çevre Koruma Derneği Başkanı Selda Asker, duruşu güzel olsa da bulundukları ekosistemdeki canlılara zarar veren bir bitki türü olduğunu belirtti. Su sümbüllerinin Güney Amerika'dan gelen istilacı bir tür olduğunu söyleyen başkan Asker, "Su sümbülleri son 810 yıldır ülkemizin başının belası oldu. Hatay'daki Asi Nehrimizde görülen su sümbülleri Güney Amerika'dan gelen istilacı bir bitki türüdür ve istila ettiği tatlı su kaynaklarındaki ekosistemi bozan bir türdür. Yaklaşık 810 yıldır Asi Nehrimizde biz bunları görüyoruz. İlk gördüğümüzde nereden geldi, çok güzel duruyor desekte işin içine girdikten sonra çokta güzel bir bitki olmadığını öğrendik. Çünkü bulundukları ekosistemdeki tüm canlılara zarar veren bir bitki türüdür" dedi.
Su sümbüllerinin iklim değişikliklerine bağlı olarak yaşanan buzulların erimesi ve kasırgalarla Türkiye'ye kadar ulaştığına vurgu yapan başkan Asker, su sümbüllerinin buradan sonraki durağının belki de Avrupa olabileceğini söyledi. Asker, "Yaklaşık 5 kıtada, 62 ülkede yayılım gösteren bir istilacı bitki türüdür. İklim değişikliklerine bağlı olarak su sümbülleri bulundukları yerden ılıman ve subtropikal iklimlere doğru yolculuk yapıyorlar. Biliyorsunuz buzullarının erimesi, iklim değişiklerine bağlı olarak artan kasırgalar, seller yani sert geçen iklimler onların göç etmesine sebep oluyor aslında. Eriyen buzullarda onların çok daha çabuk yayılması için su sümbüllerine yol açıyorlar. Buldukları yoldan da bizim ülkemize kadar, Asi Nehrine kadar geldiler. Belki de buradan sonraki yolları da Avrupa'ya kadar uzanacak" diye konuştu.
Su sümbüllerinin 12 günlük süre içerisinde nüfuslarının 23 katı kadar artabilen bitki türü olduğunu belirten Antakya Çevre Koruma Derneği Başkanı Asker, su sümbülleriyle mücadelenin kolay olmadığına da değindi. Su sümbüllerinin yazın hızla üreyen kışın da telef olan bir bitki türü olduğunu ifade eden Asker, "Baktığınız zaman istilacı bir tür diyoruz. Çünkü istila ettikleri yerde kendi yapıları gereği onu yaymayı çalışıyorlar. Su sümbülleri güneş ışığının nehre direk olarak yansımasını engelliyorlar bu da nehirdeki oksijen miktarını azaltıyor. Bugün nehirde yaşayan canlı türlerine, balık türlerine zarar veriyor. Nehirde yaşayan canlıların zehirlenerek ölmesine neden oluyor. Aynı zamanda nüfusları çok hızlı artan bir türdür. 12 günlük bir süre içerisinde kendi nüfuslarının 23 katına kadar artabilen bir bitki türüdür bunlar. O yüzden su sümbülleriyle mücadele etmek kolay değil. Bir şansımız var, kış aylarında suyun durağan olduğu yerlerden kendilerine kuytu alanda bir yer buluyorlar ve orada saklanma şansları oluyor. Kışın telef oldukları için belki de kış sürecinde geriye kalan su sümbülleri toplanırsa ve Suriye'den bizim nehir sınırımıza geçişleri engellenirse her sene bu sıkıntıyı yaşamayabiliriz. Çünkü bunların temizlenmesi, toplanması yani bunlarla mücadele çok ciddi bir sıkıntı. Dünyada bunlarla ilgili mücadele örnekleri var. Bunlarla beslenen böcek türleri üzerlerine atılmış, mantarlar atılmış hatta ve hatta dünyada kimyasallar denenmiş ama sonuç olarak bizler çevreci olarak bunlara karşıyız. Çünkü bu tarz mücadeleler su kaynaklarımızı oldukça etkileyen bir mücadele ve çevreye daha çok zarar veren bir mücadele türüdür. Bunlarla ancak toplanma suretiyle mücadele edilebilir" şeklinde konuştu.
Su sümbüllerinin temizlenemeyerek denize ulaşması durumunda kıyıda yavrulama yapan deniz kaplumbağalarına da ciddi zararlar verebileceğine değinen Selda Asker açıklamalarına şu şöyle devam etti:
"Dünyada baktığınızda su sümbülleri zararlarının yanı sıra dünyada yan sanayide kullanılabilen ürünler aslında. Belki de bu şekilde değerlendirilme şansı olabilir bunları. Kağıt yapımında, hasır yapımında bir çok konuda bu bitkileri kullanabiliyorlar. Toplandıktan sonra belirli bir yerde toplanırsa bir yan gelir elde etme şansı sağlayabilecek bir bitkidir. Fakat şu aşamada yapılabilecek en acil şey bunların buradan acil bir şekilde toplanmasıdır. Çünkü ilk yağmurlarla beraber bunlar Asi Nehrinden Samandağ kıyılarına kadar taşınacaklar. Samandağ'da denize döküldükleri yerlerde, Samandağ kumsallarında birikecekler. Ve orada yol açtıkları çevre kirliliğinin yanı sıra oradaki kumsallarda üreme alanı bulunan deniz canlıları, yeşil kaplumbağalar ve Caretta Carettalara çok ciddi zararlar verebilir. Kışın durağan mevsimine geçiyor. Kendi kendine yok olmuyor ama şu an nehir üzerinde bulunan bitkilerin çoğunu artık göremiyorsunuz. Bir kısmı bir yerden sonra yok olurken, bir kısmı da durağan bölgelerde kendini koruma şansı buluyor. Havanın ısınmasıyla birlikte, suyun durağanlaşmasını bekliyor. İşte o süreçte tekrar yayılma süreci başlıyor. Çünkü su sümbülleri sıcak bir iklim kuşağına ait bir bitkidir."
Geçen yıl sonbahar aylarında gelen sümbüller, yine nehrin büyük bölümünü kaplamış, ekiplerin yoğun çalışmalarıyla güçlükle temizlenmişti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Payas Spor'da transfer yasağı kaldırıldı
YEREL HABERLER Payas Spor'da transfer yasağı kaldırıldı
Atakaş Hatayspor´un Fenerbahçe mesaisi sürüyor
YEREL HABERLER Atakaş Hatayspor´un Fenerbahçe mesaisi sürüyor
Türk Kızılay, kaybolan Suriyeli engelli genci annesiyle buluşturdu
YEREL HABERLER Türk Kızılay, kaybolan Suriyeli engelli genci ...
Sınırda duygulandıran kavuşma Kahramanmaraş'ta kaybolan engelli Abdulkadir, Suriye'de bulundu Engelli genç, Cilvegözü Sınır Kapısında annesine kavuştu
YEREL HABERLER Sınırda duygulandıran kavuşma Kahramanmaraş'ta ...
Hatay’daki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Hatay’daki uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına ...
CHP Hatay Milletvekili Güzelmansur’un Covid-19 testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER CHP Hatay Milletvekili Güzelmansur’un Covid-19 testi ...
İskenderun’da tarihi eser ve kaçakçılık operasyonu
YEREL HABERLER İskenderun’da tarihi eser ve kaçakçılık operasyonu
CHP Samandağ İlçe Başkanı Abacı'nın Covid-19 testi pozitif çıktı
YEREL HABERLER CHP Samandağ İlçe Başkanı Abacı'nın Covid-19 testi ...
Kırıkhan'da 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı
YEREL HABERLER Kırıkhan'da 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 1 ...
Atakaş Hatayspor'da gözler Fenerbahçe maçında
YEREL HABERLER Atakaş Hatayspor'da gözler Fenerbahçe maçında
Hatay’da 7 araçlı zincirleme kaza: 1 asteğmen öldü, 6 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Hatay’da 7 araçlı zincirleme kaza: 1 asteğmen öldü, 6 ...
Hatayspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürüyor Hatayspor basın sözcüsü Rahmi Vardı: "Kaliteli ve seyir zevki yüksek futbolla Fenerbahçe maçından iyi sonuç elde etmek istiyoruz"
YEREL HABERLER Hatayspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını ...
Arsuz’da kaçak sigara operasyonu
YEREL HABERLER Arsuz’da kaçak sigara operasyonu
Hatay'da 'konar göçer' dilenciler, kent dışına çıkarıldı
YEREL HABERLER Hatay'da 'konar göçer' dilenciler, kent dışına ...
Hatay’da, şehit yakınları ve gazilere Devlet Övünç Madalyası ve Beratı Vali Doğan: "Gözünü bu topraklara dikenlerle mücadelemiz sonuna kadar sürecektir"
YEREL HABERLER Hatay’da, şehit yakınları ve gazilere Devlet Övünç ...
Afrin'deki kamplarda yaşayan ailelere halı ve battaniye yardımı
YEREL HABERLER Afrin'deki kamplarda yaşayan ailelere halı ve ...
Afrin'de 250 aileye halı ve battaniye yardımı
YEREL HABERLER Afrin'de 250 aileye halı ve battaniye yardımı
Antakya tuzlu yoğurdu Coğrafi İşaret Belgesi aldı
YEREL HABERLER Antakya tuzlu yoğurdu Coğrafi İşaret Belgesi aldı
Vali Doğan maske ve mesafe uyarısında bulundu
YEREL HABERLER Vali Doğan maske ve mesafe uyarısında bulundu
Hatay'da freni boşalan çöp kamyonu 8 araca çarptı
YEREL HABERLER Hatay'da freni boşalan çöp kamyonu 8 araca çarptı
Hatay’da konargöçer dilenci operasyonu Dilencilik yaptığı belirlenen 33 kişi il dışına çıkarıldı
YEREL HABERLER Hatay’da konargöçer dilenci operasyonu Dilencilik ...
Freni boşalan kamyon 8 otomobile çarptı
YEREL HABERLER Freni boşalan kamyon 8 otomobile çarptı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X