Hatayspor'da koronavirüs test sonuçları negatif çıktı

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İzzet NAZLI/HATAY, (DHA) Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor´da yönetici, teknik heyet, futbolcular ve kulüp çalışanlarına yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıktığı duyuruldu.

Bordo-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Fenerbahçe maçı öncesi, futbolcularımıza, teknik ekibimize ve kulüp personelimize yapılan COVID-19 testlerinin tamamı negatif çıkmıştır" ifadesi kullanıldı.DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2020-09-19 17:49:59



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