Rip akıntısına kapıldı, boğulmaktan kurtarıldı

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde denize giren 1 kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Meydan Mahallesi sahilinde 1 kişinin rip akıntısına kapıldığını ve çırpındığını gören vatandaşlar, denize girerek şahsı kurtardı.

Boğulma tehlikesi geçiren şahıs, olay yerine çağrılan ambulansla Samandağ Devlet Hastanesine götürüldü

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