Hurda parçaları ile 400 kiloluk 'deniz kızı' heykeli yaptı

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),(DHA)HATAY´ın Reyhanlı ilçesinde, mozaik ve hurda sanatçısı Mervan Altınorak, oto ve motosiklet hurda parçaları ile 400 kilo ağırlığında `deniz kızı´ heykeli yaptı.
Reyhanlı´da yaşayan mozaik ve hurda sanatçısı Mervan Altınorak, hurdacılardan topladığı bilye, yay, buji, dişli gibi oto ve motosiklet yedek parçaları ile 400 kilo ağırlığında, 3 metre eninde, 2 metre yüksekliğinde `deniz kızı´ heykeli yaparak çalışmalarına bir yenisini ekledi.
At, geyik, flamingo, tavus kuşu, el, insan figürü, küçük hayvan heykelcikleri yaptığını anlatan Altınorak, amacının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan´ın eşi Emine Erdoğan´ın öncülüğünü yaptığı `Sıfır Atık´ projesini desteklemek olduğunu söyledi. Altınorak, "Bu nedenle çeşitli yerlerden topladığım hurda parçaları ile heykeller yaparak `Sıfır Atık´ projesine destek verdim. Ben bu sanatsal çalışmayı yaptım, herkes yapabilir, herkesin sıfır atık projesini desteklemesini arzu ediyorum. Çalışmalarım devam edecek" dedi.
SAHİLDE SERGİLENECEK
Heykelini 2 ayda tamamlandığını belirten Altınorak, deniz kızı heykelinin Adana Karataş Belediyesi tarafından istendiğini, sıfır atık projesine destek amaçlı sahilde sergileneceğini de sözlerine ekledi.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Reyhanlı Ferhat DERVİŞOĞLU
2020-09-21 17:40:57
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.