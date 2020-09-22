Türk ve Suriyeli çocuklar yüzerek kaynaşıyor Gençlik Spor Kıdemli Yüzme Antrenörü Mehmet Hattapoğlu: "Çocuklarımız sürekli dezenfekte edilen havuzlarımızda sosyal mesafe kuralları çerçevesinde eğitim görüyor"

Hatay'ın Suriye sınırında bulunan Altınözü ilçesinde 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında Türk ve Suriyeli çocuklar hem yüzmeyi öğreniyor hem de kaynaşıyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığının başlattığı 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında Türkiye'nin 81 ilinde çalışmalar sürerken, Suriye sınırında bulunan Altınözü ilçesinde de çocuklara yüzme eğitimi veriliyor. Türk ve Suriyelilerden oluşan toplamda 250 çocuk hem yüzmeyi öğrenirken hem de birbirleri ile kaynaşıyor. Pandemi sürecinde evlerine hapsolan çocuklar proje sayesinde serinleyerek, spor faaliyetlerini de yerine getiriyor.

Tüm önlemler alınarak çocuklara yüzme eğitimi verildiğini söyleyen Gençlik Spor Kıdemli Yüzme Antrenörü Mehmet Hattapoğlu, 250 öğrenciye yüzme eğitimi verdiklerini belirtti. Sosyal mesafe kurallarına da dikkat ettiklerini vurgulayan Hattapoğlu, "Altınözü İlçe Gençlik Spor Müdürlüğümüzün portatif yüzme havuzundayız. Havuzumuz tamamen temel eğitime uyarlanarak yapılmıştır. Gençlik Spor Bakanlığımızın ilçelerde ve mahallelerde yüzme bilmeyen kalmasın projesiyle Altınözü'müze yapılan havuzumuzdur. İlçemizde yaklaşık olarak şuan 10 grubumuz bulunmaktadır. Her grupta en az 20 ve 25 çocuk olmak üzere gruplar bulunmaktadır. Şu anda 250 öğrencimize eğitim vermekteyiz. Bu korona sürecinde çocuklarımız eve hapsolmuşlardı. Tüm önlemlerimizi alarak, dezenfektan işlemleri yapılarak havuzumuza almaktayız. Kesinlikle sosyal mesafe kurallarına uyuyoruz. Bu sıcak havalarda çocuklarımız hem serinlemek hem de spor faaliyetinde bulunmak için geliyorlar. Çocuklarımız için Altınözü'nde böyle bir imkan sağlamış bulunmaktayız" diye konuştu.

Çocuklardan Oktay Yalçın, "Ben buraya geliyorum, hocalarım bana yüzmeyi öğretiyor, burada yüzüyorum. Çok eğlenceli oluyor" dedi.

Suriyeli Nura Kajcan ise burada yüzdüğünü ve yüzmeyi çok sevdiğini söyledi.

Hocalarının yüzerken kendilerine çok yardımcı olduğunu söyleyen Yusuf Kamaç, yüzmeyi çok sevdiğini ifade etti.

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