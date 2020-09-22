Çuvala dolanmış Nil kaplumbağası bulundu Nil kaplumbağası tedavisi yapılarak tekrar doğaya salındı

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Hatay'daki Gölbaşı Gölü'nde çuvala dolanmış halde bulunan Nil kaplumbağası tedavisinin ardından tekrar doğaya salındı.

Kırıkhan ilçesine bağlı Gölbaşı Gölü'nde çuvala dolanmış ve bitkin halde bulunan Nil kaplumbağası, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Hatay Şubesi ekipleri tarafından tedavi altına alındı. 1 metre uzunluğunda, 60 santimetre eninde olan ve bölgede ender görülen Nil kaplumbağası, tedavisinin ardından tekrar Gölbaşı Gölü'ne bırakıldı.

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