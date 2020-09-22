Ali Beykoz: "Tokatspor maçına konsantre olacağız"

Misli.com 3. Lig, 2. Grup'ta mücadele eden İskenderun Futbol Kulübü Teknik Direktörü Ali Beykoz, Tokatspor maçından da galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi.

İskenderun Futbol Kulübü Teknik Direktörü Ali Beykoz, gelecek hafta oynayacakları Tokayspor müsabakasında galibiyet hedeflediklerini dile getirdi. Beykoz, ligin ilk maçında Halide Edip Adıvar Spor'u 20 mağlup ettiklerini hatırlatarak, "Çıktığımız ilk maçımızda rakibimizi net bir skorla yendik. Çok onurlu ve karakterli futbolcularla beraberim. Ne zaman ne yapmaları gerektiğini söyledim, onlar da yapması gerekeni yaptılar. Yeni kurulmuş bir takımız, tabii ki eksiklerimiz de var fakat bunları bahane etmeden önümüzdeki hafta oynayacağımız Tokatspor maçına konsantre olacağız. Tokatspor maçından da galibiyetle ayrılmak istiyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.