İskenderun´da silah kaçakçılarına şafak operasyonu: 5 gözaltı

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN, (Hatay), (DHA)HATAY´ın İskenderun ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen 10 şüpheliye yönelik şafak vakti operasyon düzenledi. Önceden belirlenen 9 adrese özel harekat polislerinin desteğiyle eş zamanlı baskın yapan ekipler, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda, 1 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 15 adet fişek, 6 adet tapu ve 1 adet çek ele geçirdi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / İskenderun Ufuk AKTUĞ
2020-09-22 19:20:25
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