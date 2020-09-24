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İzzet NAZLI-Ufuk AKTUĞ/HATAY, (DHA) HATAY´ın Belen ilçesinde polisin durdurduğu TIR'ın dorsesinde zulalanmış halde 1740 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İskenderun Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Belen ilçesindeki uygulama noktasında şüphe üzerine bir TIR'ı durdurdu. Aracın dorsesinde yapılan aramada, 1740 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. TIR'ın şoförü M.S.K. gözaltına alındı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Belen İzzet NAZLI

2020-09-24 10:42:55



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