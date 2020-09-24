Ferhat DERVİŞOĞLU/ REYHANLI (Hatay), (DHA)BİRLEŞMİŞ Milletler (BM) tarafından Suriye'nin İdlib kentine 84 TIR insani yardım malzemesi gönderildi.
Birleşmiş Milletler'in Hatay´ın Reyhanlı ilçesinde bulunan lojistik depolarından yüklenen TIR'lar, jandarma trafik ekipleri ve BM görevlileri tarafından Cilvegözü Gümrük Kapısı´na getirildi. Buradaki işlemlerin ardından araçlar Cilvegözü Gümrük Kapısı´nı geçerek İdlib'e hareket etti. BM tarafından yüklenen TIR'larda bulunan insani yardım ve gıda malzemelerinin, İdlib´de yaşayan ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağı öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Reyhanlı Ferhat DERVİŞOĞLU
2020-09-24 15:07:31
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