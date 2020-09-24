Hatay´da 8 farklı noktada orman yangını; 1 gözaltı (2)

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HATAY VALİLİĞİ: YANGINA ÇIKARAN ŞÜPHELİ YAKALANDI

Hatay Valiliği, Arsuz ilçesindeki ormanlık alanda 8 farklı noktada çıkan yangınla ilgili yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "Yangına müdahale esnasında Arsuz Orman İşletme Müdürlüğü'nde görevli personel tarafından yangını çıkaran şahıs fark edilerek, yakalanmış ve Arsuz İlçe Jandarma Komutanlığı devriyesine olay yerinde teslim edilmiştir. Olay ile ilgili şüpheli şahsa yönelik adli işlem başlatılmıştır'' ifadelerine yer verdi. Öte yandan, isminin Fatih M. olduğu öğrenilen şüphelinin, yakalandığı sırada elinde çakmak olduğu görüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2020-09-24 16:54:34



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