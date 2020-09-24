Hatay´da 8 farklı noktada orman yangını; 1 gözaltı (3)



BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN KINAMA MESAJI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay'ın Arsuz ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, "Hatay Arsuz'da bugün 4 ayrı noktada orman yangını çıkaran şahıs, ekiplerimizin dikkati sayesinde suçüstü yakalandı ve jandarmaya teslim edildi. Geleceğimizi yakan alçakları buradan bir kez daha kınıyorum. Ekiplerimizi de dikkatinden dolayı ayrıca kutluyorum" ifadelerine yer verildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2020-09-24 17:01:04



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