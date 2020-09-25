Cezayı öğrenince motosikletini yaktı

Bu uykunun bedeli ağır oldu!

İstanbul'da da hissedilen bir deprem meydana geldi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



İzzet NAZLI/ HATAY, (DHA)HATAY'ın Payas ilçesinde, evrakları eksik olan motosiklet sürücüsü Gökhan S., polisin ceza yazmaması için motosikletini ateşe verdi.

Olay, ilçeye bağlı E-5 kara yolunda meydana geldi. İddiaya göre; trafik polisleri motosiklet sürücüsü Gökhan S.'yi durdurarak belgelerini istedi. Evrakları eksik olan sürücü, kendisine ceza yazılıp, motosikletinin bağlanacağını öğrenince yakıt deposunu açıp, ateşe verdi. Şüpheli, motor alev alınca olay yerinden kaçtı. Alev alev yanan motosiklet, itfaiye ekipleri tarafından söndürdü.

Olayın ardından evine kaçan Gökhan S., ekipler tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2020-09-25 13:27:37



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.