Hatayspor - Kasımpaşa: 1-0



İzzet NAZLI Hüseyin BOZOK / HATAY, (DHA)STAT: Antakya Atatürk Stadı

HAKEMLER: Hüseyin Göçek, Serkan Ok, Murat Ergin Gözütok

ATAKAŞ HATAYSPOR: Munir Helder Barbosa(Dk. 90+2 Burak Çamoğlu), Aabid Rayane, Selim Ilgaz, Gökhan Karadeniz(90+2 Billong), Pablo Dos Santos, Mesut Çaytemel, Adama Traore(Dk. 77 Abdurrahman Canlı), Yusuf Abdioğlu, Strahil Popov, Mame Diouf(Dk. 77 Aaron Boupendza)

KASIMPAŞA: Ramazan Köse Tarkan Serbest, Loret Sadiku(Dk. 70 Mickael Tirpan), David Pavelka(Dk. 46 Oussama Haddadi), Haris Hajradinovic, Yusuf Erdoğan, Alan Lima Carius, Kevin Varga(Dk.70 Yasin Dülger), Tomas Brecka, Aytaç Kara, Florent Hadergjonaj(Dk. 70 Ahmet Oğuz)

GOL: Dk. 57 Mame Diouf (Hatayspor)

SARI KARTLAR: Aytaç Kara, Tarkan Serbest, Ahmet Oğuz (Kasımpaşa) Mesut Çaytemel, Mame Diouf (Hatayspor)Süper Lig'in 3´üncü haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı. Karşılaşma, Atakaş Hatayspor´un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

25´inci dakikada, Adama Traore ile serbest vuruş kullanan ev sahibi takım Atakaş Hatayspor´da, ceza sahası içinde topla buluşan Yusuf Abdioğlu, altıpas üzerinden yaptığı vuruşta, topu farklı şekilde auta gönderdi.

36´ncı dakikada, konuk takım oyuncusu Aytaç Kara, rakibi Traore´ye yaptığı faulden dolayı sarı kart gördü. Ev sahibi takım, Gökhan Karadeniz ile kullandığı duran top şansını değerlendiremedi.

37´nci dakikada kontra atağa çıkan konuk ekip Kasımpaşa oyuncusu Alan, ceza sahası içinde topu kalecinin üstüne atarak, zayıf bir vuruş gerçekleştirdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı.

55´inci dakikada, ev sahibi takım oyuncusu Adama Traore, ceza sahası sol iç çaprazında çektiği şut kaleyi bulmadı.

57´nci dakikada gelişen atakta, Atakaş Hatayspor oyuncusu Gökhan Karadeniz´in ara pasında topla buluşan Mame Diouf, sol çizgiye kadar sürükleyip vuruş yaptı, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

64´üncü dakikada ev sahibi takımın geliştirdiği atakta, ceza sahası sol iç çaprazında Mame Diouf tarafından çekilen şut, defansın müdahalesiyle engellendi.

80´inci dakikada misafir takım defansının bir anlık hatası ile ceza sahası içinde topla buluşan Aaron Boupendza, altıpas üzerinden vuruşunu yaptı ancak top dışarı çıktı.

Mücadele ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI Hüseyin BOZOK

2020-09-26 18:18:43



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