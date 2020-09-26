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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atakaş Hatayspor - Kasımpaşa maçının ardından

DHA

Atakaş Hatayspor - Kasımpaşa maçının ardından


İzzet NAZLI Hüseyin BOZOK / HATAY (DHA) Süper Lig'in 3´üncü haftasında Atakaş Hatayspor, sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı. Karşılaşma, Atakaş Hatayspor´un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. Maçın ardından her iki teknik direktör düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Galibiyetten dolayı mutlu olduklarını ve hak ettikleri bir galibiyet olduğunu belirten Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, maçın bütün bölümünde topa daha fazla sahip olduklarını söyleyerek, "Daha fazla hücumu düşünen, zaman zaman üçüncü bölgede baskı yapan, rakibini oyuna sokmayan bir Hatayspor vardı. Oyuncularıma çok teşekkür etmek istiyorum. Sahada çok büyük bir mücadele gösterdiler. Çok karakterli oyuncular, daha önce de söylemiştim. Oyuncularımla çalışmaktan, çok büyük bir keyif ve gurur alıyorum. İnşallah bunun devamını getiririz. Tabi yenince her şey güzel oluyor, bu gün bunun mutluluğunu yaşayacağız. Yarından itibaren de, Alanyaspor maçının hazırlıklarını yapacağız. İnşallah, dediğim gibi bu hem gol yememe serisi hem de, puanları almaya devam edip, rahat bir şekilde ligi iyi bir yerlerde bitiririz" dedi.
"ATANIN KAZANACAĞI BİR KARŞILAŞMAYDI, RAKİBİMİZ BÖYLE YAPTI"
Maçın dengeli maç olacağını bildiklerini ona görede pozisyon alıp maça dengeli başladıklarını söyleyen Kasımpaşa Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, atanın kazanacağı bir karşılaşma olduğunu, bunu da rakibin başardığını söyledi. Rakibi iyi tanıdıklarını belirten Altıparmak; "Rakibin zaten nasıl oynadığını nasıl yaptığını çok iyi biliyoruz aslında. Çok fazla hücum yapmadan, iyi defans yapıp, kontra atak yapıyorlardı. Bizde buna istinaden biraz daha pas oyunuyla ve ikinci bölgeden arkalara atacağımız toplarla maçı çözmeye çalıştık. Zaten rakibin ilk yarı hemen hemen hiç atağı yok, hiç gelmediler. Biz, maçın başında Kevin´in yakaladığı pozisyonları gol yapmış olsaydık, öne geçmiş olsaydık belki maçı, özellikle ikinci yarıda rakip biraz daha açıldığında çok daha rahat götürebilirdik. Ama ilk yarı golü bulamadık. İkinci yarı rakibin biraz daha üzerimize geleceğini biliyorduk, ona göre de Yusuf´u ön tarafa alıp, değişikliğimizi yaptık. Aslında rakibi de yakaladık iki kere ama rakip belki de hiç ummadığı bir anda çıkarken yakaladığı topla öne geçti. Öne geçtikten sonra zaten tamamen defans yaptılar. Biz oyunu kurtarma adına ataklar yaptık. Bizim adımıza çok fazla pozisyon olmadı ama özellikle 1-0´da sonra kişisel olarak yaptığımız hatalarla pozisyon buldu, birkaç tane rakibimiz. Yani kısacası atanın kazanacağı bir karşılaşmaydı, rakibimiz böyle yaptı kazandılar. Oyuncularım özellikle maçın sonuna doğru çok istediler, beraberliği yakalama adına çok direnç gösterdiler ama olmadı. Artık bu maçı unutup diğer maça bakacağız" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Ömer Erdoğan'ın açıklamaları
- Mehmet Altıparmak'ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI Hüseyin BOZOK
2020-09-26 19:34:00

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YEREL HABERLER Atakaş Hatayspor - Kasımpaşa (EK FOTOĞRAFLAR)
Atakaş Hatayspor - Kasımpaşa (EK FOTOĞRAFLAR)
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