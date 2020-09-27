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Kaptan Mesut Çaytemel, 36 yaşında Süper Lig'le tanıştı Hatayspor Kaptanı Mesut Çaytemel, kariyerini anlattı Mesut Çaytemel: "Ben 36 yaşında Süper Lig'le tanıştıysam genç kardeşlerim de bunu başarabilir" "Yaş ilerledikçe en üst lige yükselmek zordur ama ben bunu Hatayspor'la başardım" "Hatay'a ilk geldiğimde nereye geldim demiştim"

İHA

Kaptan Mesut Çaytemel, 36 yaşında Süper Lig'le tanıştı Hatayspor Kaptanı Mesut Çaytemel, kariyerini anlattı Mesut Çaytemel: "Ben 36 yaşında Süper Lig'le tanıştıysam genç kardeşlerim de bunu başarabilir" "Yaş ilerledikçe en üst lige yükselmek zordur ama ben bunu Hatayspor'la başardım" "Hatay'a ilk geldiğimde nereye geldim demiştim"

Tarihinde ilk kez Süper Lig'de yer alan Hatayspor'un 36 yaşındaki kaptanı Mesut Çaytemel, kariyerinde ilk defa Süper Lig ile tanıştı. Daha önce uzun yıllar TFF 1. Lig'de top koşturan tecrübeli oyuncu, yaşına rağmen kariyerine bu başarıyı da ekledi.
TFF 1. Lig'de mücadele eden Orduspor'dan 20142015 sezonunda 2. Lig takımı Hatayspor'a transfer olan Mesut Çaytemel, vazgeçmemenin ve çalışmanın meyvesini 6 yıl sonra aldı. 3 yıldır kaptanlığını yaptığı Hatayspor'la beraber kariyerinde ilk defa Süper Lig'le tanışan Çaytemel, yaşına rağmen en üst kategoriye yükselmeyi başardı. Deneyimli sol bek, Hatayspor'un Süper Lig'de oynadığı Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarında da kaptan olarak sahaya çıkarak, 90 dakika forma giydi. 2. Lig'den Süper Lig'e ilerleyişi, "çok farklı bir serüven" diyerek yorumlayan Mesut Çaytemel, kariyerini ve Hataysporla yaşadıklarını anlattı.

"Uzun bir serüven oldu bizim için"
Üç sezondur kaptan olarak sahaya çıktığını ifade eden Çaytemel, "1984 yılında Bursa'da doğdum. 36 yaşındayım, 18 yıldır profesyonel futbol oynuyorum. Profesyonel kariyerim Bursaspor'un pilot takımı olan Bursa Merinosspor'da başladı. 6 yıldır da Hatayspor'da ter döküyorum. Hatayspor'a 20142015 sezonu devre arasında Orduspor'dan transfer oldum. Orduspor o zamanlar 1. Lig'deydi ve çok kötü günler geçiriyorlardı, devre arasında da ayrılmak zorunda kaldık. Devre arasında da Hatayspor'la anlaştım. Buraya geldiğimdeki şartlar ve takımın hedefi çok farklıydı. Şimdi çok daha farklı bir yerlerdeyiz, değişik bir serüven. Ben geldiğimde hem benden yaş olarak hem de Hatayspor'un formasını daha fazla giymiş takım arkadaşlarım, ağabeylerim vardı. Onların kaptanlığı vardı. 2017 senesinde Hatayspor'da kaptanlığa başladım, çok şükür son 3 sezondur da kaptan olarak sahaya çıkıyorum. 20142015 sezonu devre arasında geldiğimde ben nereye geldim diyordum. Zaman geçtikçe Hatayspor'un başarılarıyla beraber, biz de katkı sağladıysak ne mutlu. Bugün Süper Lig'deyiz, uzun bir serüven oldu bizim için de Hatayspor için de. Ancak şu an pek fazla geriye gitmenin bir anlamı yok. Şu an takım olarak Süper Lig'de neler yapabiliriz, neler başarabiliriz bunları konuşmak lazım" dedi.

"Hem benim kariyerim açısından hem de Hatayspor için çok güzel başarı"
TFF 1. Lig'de forma giyerken kariyerinde yaşadığı düşüş nedeniyle o sıra 2. Lig takımı Hatayspor'da forma giymeye başladığını söyleyen Kaptan Çaytemel, "2. Lig'den önce ben TFF 1. Lig'de de çok uzun yıllar forma giydim. Sonrasında biraz bir düşüş yaşayınca 2. Lig'de forma giymeye başladım. Tabii yaş da ilerleyince 2. Lig'den 1. Lig'e sıçrama yapmak çok zor. Ama kendi takımınla yakaladığın başarılarla ancak bir üst lige gidebiliyorsun. Ben de takımımla hem 1. Lig'e hem de Süper Lig'e yükseldim. Hem benim kariyerim açısından hem de Hatayspor'un geçmişi ve camianın kariyeri olarak çok güzel bir başarı oldu bizim için. Beraber bu yolda yürümeye devam ediyoruz" diye konuştu.

"Ben 36 yaşında Süper Lig'e ulaştıysam, genç futbolcu kardeşlerimde yapabilir"
Bir futbolcunun 36 yaşında da olsa Süper Lig'de forma giyebilmesini genç futbolculara örnek olarak gösterdiğini dile getiren Çaytemel, genç futbolculara öğütlerde bulundu. Çok çalışmanın ve asla vazgeçmemenin gerektiğini belirten deneyimli sol bek, "Kendime bakıyorum ve şunu diyorum; hiçbir şey için geç değil. Ben 36 yaşında Süper Lig'i yakalayabildiysem, bir çok genç oyuncumuzun, bu işe emek veren genç kardeşlerimizin de zamanı geldiğinde bence istediği, arzuladığı, hedeflediği yerde oynayabileceğinin çok büyük ispatıdır bu. Asla vazgeçmemek lazım, çok çalışmak lazım, işini çok sevmek, işine saygı duymak lazım ve gerektiğinde de işin için bir çok fedakarlık yapmak lazım" şeklinde konuştu.

"Kariyerimi Hatayspor'da noktalamak istiyorum"
Kariyerinin devamı hakkında da konuşan Çaytemel, futbol hayatını çok emek verdiği ve ayrılmanın zor olacağı Hatayspor'da noktalamak istediğini söyledi. Kariyerinin başlarında Hakan Ünsal'ı izleyerek ve örnek alarak büyüdüğünü söyleyen Çaytemel, "O dönemler Hakan ağabeyin Galatasaray'da çok büyük başarıları vardı. Onu çok örnek alıyordum, çok da başarılı bir kariyeri vardı. Şimdiki dünya futboluna baktığınızda çok iyi sol bekler var, Liverpool'un sol beki inanılmaz bir oyuncu. Real Madrid'de Marcelo gerçekten çok iyi bir oyuncu. Roberto Carlos'u yıllarca izledik, bu oyuncular kendi mevkiimin oyuncuları oldukları için daha dikkatli izledik. Bir şeyler öğrenebilir miyiz diye baktık hep" açıklamasında bulundu.
Pandemi nedeniyle taraftarların Süper Lig'le tanışan takımlarını izleyememesine üzüldüğünü de sözlerine ekleyen başarılı oyuncu, Hatayspor'a gönül verenlere desteklerinden dolayı teşekkür etti. Taraftara seslenen Mesut Çaytemel şöyle konuştu:

"Taraftarlarımıza öncelikle çok teşekkür ediyorum. Ben 6 yıldır buradayım ve bugüne kadar da bizi iyi günde de kötü günde de hep desteklediler. Yağmur, çamur demeden bütün deplasmanlarda taraftarlarımızı gördüm. Onlar için üzülüyorum çünkü takımlarını, kendi şehirlerinin takımını Süper Lig'de izleme fırsatı buldular ancak şu an için tribüne gelip izleyemiyorlar. 53 yıl beklemiş bir şehrin, böyle bir zamana denk gelmesi onlar açısından üzücü. İnşallah bir an önce şu pandemi sürecini atlatırız ve taraftarlarımızda takımlarını statlarında kendi gözleriyle izlemiş olurlar inşallah."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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