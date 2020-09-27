Covid-19'a yakalanan müdüre çalgılı şarkılı moral Hatay'da ailesi ile birlikte Covid-19'a yakalanan okul müdürüne mahalleli müzik ekibiyle moral verdi Okul Müdürü Umut Çakmak: "Komşularımıza bu sıkıntılı günlerimizde bizlere jest yaptıkları için çok teşekkür ederiz"

Hatay'da ailesi ile birlikte Covid19 testi pozitif çıkan okul müdürüne mahalleli müzik ekibiyle moral verdi.

Payas ilçesi Numuneevler Mahallesi'nde oturan Payas Şehit Mustafa Ozan Gökçe İlköğretim Okulu Müdürü Umut Çakmak'la beraber 2 ablası ve annesinin yapılan Covid19 testi pozitif çıktı. Evlerinde kendilerini karantinaya alan aileye mahalleli tarafından sürpriz bir jest geldi. Bir müzik ekibi tutan mahalleli, müdüre ve aileye moral olması için mahallede mini konser verdi.

Yapılan jest sonrası mahalleliye teşekkür eden Okul Müdürü Umut Çakmak, "Komşularımıza bu sıkıntılı günlerimizde bizlere jest yaptıkları için çok teşekkür ederiz" dedi.

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