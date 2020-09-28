Hatay’ın Belen ilçesinde sınıf öğretmeni Osman Güneri tarafından "El Birliği" projesi ile başlatılan uzaktan eğitime destek kampanyasına Hatayspor ve Trabzonspor’dan destek geldi.

Belen'de yaklaşık 4 yıldır başta köy okulları olmak üzere ilçedeki ihtiyaç sahibi bütün öğrencilere ulaşmak amacıyla başlattığı “El Birliği” projesi ile geçtiğimiz yıl yaklaşıl 50 okul 8 bin öğrenciye spor malzemesi, bot, mont, kırtasiye malzemesi sağlayıp oyun alanları ve sahası olmayan okullara sahalar çizen sınıf öğretmeni Osman Güneri, bu kez 'El Birliği' projesi kapsamında 'Köy Okulları İçin Tablet ve Uzaktan Eğitim Seti Kampanyası' başlattı.

Belen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içinde yürüttüğü "El Birliği" projesiyle Belen ilçesinde yer alan bütün okullara Eba destek noktası kurulması düşünülen kampanyaya ilk etapta Hatayspor adına kaptan Mesut Çaytemel 20 tablet bağışında bulundu. Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu’na da ulaşan öğretmen Güneri, Trabzonspor kulübünden de 4 adet diz üstü bilgisayar temin etti.

Projeye Antakya Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin ve Hataylı sporcu Kamil İçer ve Güneri’nin yakın çevresi de destek verdi.

Hedefinin en az 100 tablet ve 10 adet Eba Destek Noktası olduğunu belirten Osman Güneri projede nakdi yardım kabul etmediklerini ikinci el de olsa tablet temininin onları çok mutlu edeceğini söyledi.

Projede en büyük destekçisinin Belen İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdal Ayvazoğlu, Belen Kaymakamı Hayrettin Baskın, Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül, Sebati Günenç İlkokulu Müdürü Celal Doğan ve öğretmenleri, Atatürk İlkokulu Müdürü Serdal Sönmezer olduğunu aktaran Güneri, "Geleceğe bir mum da sen yak" sloganıyla destek verenlere teşekkür etti.

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