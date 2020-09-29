Hatay'ın tescilli 'Antakya tuzlu yoğurdu', 20 yemeğe lezzet veriyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatay'ın tescilli 'Antakya tuzlu yoğurdu', 20 yemeğe lezzet veriyor

DHA

Hatay'ın tescilli 'Antakya tuzlu yoğurdu', 20 yemeğe lezzet veriyor


İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)HATAY mutfağının eşsiz lezzetlerinden tescilli 'Antakya tuzlu yoğurdu', kentin yöresel 20 çeşit yemeğin yapımında olmazsa olmaz olarak kullanılarak sofralara tat veriyor.
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), gastronomi alanında 'Yaratıcı Şehirler Ağı'na layık görülen Hatay´a özgü Antakya tuzlu yoğurdu, kentin yöresel 20 lezzetinde kullanılıyor. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Antropoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Kadriye Şahin, tarihi uzun yıllara ve geleneksel birikime uzanan Antakya tuzlu yoğurdunun kendisinin tek başına önemli bir yiyecek olmasının yanı sıra, yöreye ait kumbursiye, yoğurt aşı, şişberek, kabak ve ıspanak borani gibi 20´den fazla yemekte kullanıldığını söyledi.
Antakya tuzlu yoğurdunun inek veya keçi sütünden elde edilen yoğurtlardan üretildiğini ifade eden Şahin, "Tescil süreci yaklaşık 2 yıllık bir zaman aldı. Bu çalışma, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı, Antakya Ticaret ve Sanayi Odası ile Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi iş birliği ile yapılan bir çalışmadır. Antakya tuzlu yoğurdunun en önemli özelliği, keçi veya inek sütünden elde edilen yoğurdun odun ateşinde pişirilerek içine tuz eklenmesinden kaynaklanmaktadır" dedi.
HATAYLILAR, TUZLU YOĞURDUN TESCİL EDİLMESİNDEN DOLAYI MUTLU
Hataylılar ise uzun çalışmalar sonucunda, Antakya tuzlu yoğurdun yöreye ait olarak tescil edilmesinden dolayı mutlu olduğunu bildirdi.
Antakya´nın Tarihi Uzun Çarşısı'nda esnaflık yapan Selim Balcıoğlu, tescil aldıktan sonra ürüne olan rağbetin daha da arttığını söyleyerek, "Şehir dışından da sipariş almaya başladık. Antakyamıza ait diğer ürünlerin de tescil edilmesini isteriz. Yöremize ait ürünlere başkasının sahip çıkmasını istemeyiz" dedi.
Uzun çarşı esnafından Ahmet Bayır ve Ahmet Gökçen ise tuzlu yoğurdun her zaman evlerinde bulundurdukları bir lezzet olduğunu ve bu lezzetin tescil almasından dolayı mutlu olduklarını ifade ederek, bunun dünyaya tanıtılmasını istedi.
Tuzlu yoğurdu çok severek yediklerini söyleyen Emine Toma, Kilis´ten geldiğini ve Antakya´ya her geldiklerinde mutlaka tuzlu yoğurt aldıklarını söyledi.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2020-09-29 08:42:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hatay'ın tescilli 'Antakya tuzlu yoğurdu', 20 yemeğe lezzet veriyor
YEREL HABERLER Hatay'ın tescilli 'Antakya tuzlu yoğurdu', 20 yemeğe ...
Hatay'da İtfaiye Haftası'nda kortejli kutlama
YEREL HABERLER Hatay'da İtfaiye Haftası'nda kortejli kutlama
Hatayspor, Babajide David Akintola’yı 1 yıllığına kiraladı
YEREL HABERLER Hatayspor, Babajide David Akintola’yı 1 yıllığına ...
Uzaktan eğitime destek kampanyasına Hatayspor ve Trabzonspor’dan destek
YEREL HABERLER Uzaktan eğitime destek kampanyasına Hatayspor ve ...
Metruk binada kumar oynayanlara polis baskını
YEREL HABERLER Metruk binada kumar oynayanlara polis baskını
Bu kazada kimsenin burnu kanamadı
YEREL HABERLER Bu kazada kimsenin burnu kanamadı
Kömür yüklü gemiden kokain çıktı İskenderun Körfezi açıklarında Güney Amerika’dan gelen yabancı bayraklı kömür yüklü gemide 5 kilo kokain ele geçirildi
YEREL HABERLER Kömür yüklü gemiden kokain çıktı İskenderun Körfezi ...
Metruk binaya kumar operasyonu Kumar oynadıkları belirlenen 4 kişiye 4 bin 900 lira para cezası kesildi Masada kumar oynayan kişilerin polisi görünce etrafa koşuşturmaları ve bazı kişilerin de pencereden atlayarak kaçmaya çalışmaları kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Metruk binaya kumar operasyonu Kumar oynadıkları ...
Dünyanın gündemindeki milyarder Türk, küçük yaşta ölümün kıyısından dönmüş
YEREL HABERLER Dünyanın gündemindeki milyarder Türk, küçük yaşta ...
Amanosların zirvesinden atladılar Avrupa Spor Haftası'nda Amanosların zirvesinden atlayan paraşütçüler görsel şölen sundu
YEREL HABERLER Amanosların zirvesinden atladılar Avrupa Spor ...
Motosiklet kazasında yaralanan sürücü kurtarılamadı
YEREL HABERLER Motosiklet kazasında yaralanan sürücü kurtarılamadı
Önce otomobile ardından da reklam panosuna çarptılar Hatay'da bir kişinin hayatını kaybettiği motosiklet kazası güvenlik kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER Önce otomobile ardından da reklam panosuna ...
Covid-19'a yakalanan müdüre çalgılı şarkılı moral Hatay'da ailesi ile birlikte Covid-19'a yakalanan okul müdürüne mahalleli müzik ekibiyle moral verdi Okul Müdürü Umut Çakmak: "Komşularımıza bu sıkıntılı günlerimizde bizlere jest yaptıkları için çok teşekkür ederiz"
YEREL HABERLER Covid-19'a yakalanan müdüre çalgılı şarkılı ...
Hatay'da çıkan orman yangınları söndürüldü
YEREL HABERLER Hatay'da çıkan orman yangınları söndürüldü
Kaptan Mesut Çaytemel, 36 yaşında Süper Lig'le tanıştı Hatayspor Kaptanı Mesut Çaytemel, kariyerini anlattı Mesut Çaytemel: "Ben 36 yaşında Süper Lig'le tanıştıysam genç kardeşlerim de bunu başarabilir" "Yaş ilerledikçe en üst lige yükselmek zordur ama ben bunu Hatayspor'la başardım" "Hatay'a ilk geldiğimde nereye geldim demiştim"
YEREL HABERLER Kaptan Mesut Çaytemel, 36 yaşında Süper Lig'le ...
Taş ocağı firmasından tepki çeken girişim Türkiye'deki nesli tehdit altında olan 9 önemli türden 5'inin yaşam alanı olan Hatay'da bir taş ocağı firması, Dağ Ceylanları Koruma Sahası'nın kaldırılması için dava açtı Hatay Tabiatı Koruma Derneği, geçen yıl taş ocağı nedeniyle meydana gelen patlamalarda 2 dağ ceylanının telef olduğunu bildirdi
YEREL HABERLER Taş ocağı firmasından tepki çeken ...
Samandağ'da motosikletler çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Samandağ'da motosikletler çarpıştı: 2 yaralı
Hatay'da trafik kazası: 1 yaralı Direksiyon hakimiyetini kaybetti, park halindeki otomobile çarptı
YEREL HABERLER Hatay'da trafik kazası: 1 yaralı Direksiyon ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X