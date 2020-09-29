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Kalbinize iyi bakın Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ahmet Okan Uzun: "Risk faktörlerinin ve sağlıksız yaşam şartlarının düzeltilmesiyle, kalp damar hastalıkları önlenebilir"

İHA

Kalbinize iyi bakın Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ahmet Okan Uzun: "Risk faktörlerinin ve sağlıksız yaşam şartlarının düzeltilmesiyle, kalp damar hastalıkları önlenebilir"

İskenderun Gelişim Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ahmet Okan Uzun, kalp hastalığını oluşturan risk faktörlerinin ve sağlıksız yaşam şartlarının düzeltilmesiyle, kalp damar hastalıklarının önlenebileceğini belirtti.
Uzm. Dr. Ahmet Okan Uzun, 29 Eylül Dünya Kalp Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, her yıl, tüm dünyada 17,1 milyon insanın kalp hastalıkları ve inme nedeniyle hayatını kaybettiğini belirterek, "Tütün kullanımı, sağlıksız beslenme ve fiziksel aktivite yoksunluğu gibi başlıca risk faktörlerinin kontrol altına alınmasıyla kalp hastalığı ve inmeye bağlı erken ölümler, yüzde 80 önlenebiliyor. Çoğunlukla; yüksek kan basıncı, yüksek kolesterol, obezite, tütün kullanımı ya da diyabet gibi risk faktörlerinin tetiklediği kalp hastalığı ve inme, önlenebilir hastalıklardır. Sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanarak, düzenli egzersiz yaparak ve tütün kullanmayarak bu hastalıklardan büyük ölçüde korunabilirsiniz. Dünyanın neresinde olursanız olun yukarıdaki önerileri uygulamanız halinde; hem kendinizin, hem de ailenizin kalp hastalığı ve inme yükünü hafifletebilirsiniz. Ancak düzenli sağlık kontrollerinden geçmek de, en az bu adımlar kadar önemlidir" dedi.

"Hareket edin"
Her yıl dünyada yaşanan ölümlerin yüzde 6’sının hareketsizlikten kaynaklandığını ifade eden Uzm. Dr. Uzun, “Obezite, diyabet ve fiziksel aktivite yetersizliği gibi risk faktörlerinin çocukluk çağında görülmeleri, erişkinlikte kalp hastalığı gelişme riskini büyük oranda artırmaktadır. Haftada beş kez 30 dakika süreyle yapılan orta zorlukta aktiviteler, kalp hastalığı ve inme riskini azaltır. Günümüzde giderek daha fazla insan, şeker, tuz, doymuş yağ ya da trans yağ içeriği yüksek olan işlenmiş gıdalar tüketmektedir. Meyve ve sebzeler açısından zengin olan kalp sağlığı dostu bir beslenme şekli, kalp hastalığı ve inmeden korunmaya yardımcı olur” diye konuştu.

"Tütüne hayır"
Tütün içen her iki kişiden birinin, tütünle ilişkili hastalıklar nedeniyle öldüğünü belirten Uzm. Dr. Uzun, şunları kaydetti:
“Günümüzde sigara içen çocukların ve gençlerin sayısı, ne yazık ki giderek artmaktadır. Her yıl aralarında çocukların da bulunduğu 600 binden fazla insan, tütün kullanmadıkları halde pasif içicilik nedeniyle yaşamlarını kaybetmektedir. Bebeklerde, tütün dumanına pasif maruziyet nedeniyle ani ölümler yaşanmaktadır. Sigarayı bırakmak ve sigara dumanına pasif maruziyetten korunmak, kalp hastalığı ve inme riskini azaltır."

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