Samandağ’da pikap ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde, otomobil ile motosikletin karıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Deniz Mahallesi mevkiinde meydana gelen kazada, henüz ismi belirlemeyen 31 SB 498 plakalı pikap ile ismi ve plakası henüz belirlenemeyen motosiklet çarpıştı.

Motosiklet sürücüsü olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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