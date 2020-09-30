Hatay’da kamu kurum ve kuruluşlar dezenfekte ediliyor

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Hatay'da korona virüs tedbirleri kapsamında, kamu kurum ve kuruluşları dezenfekte ediyor.

Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri il genelinde vatandaşların yoğun bir şekilde kullandığı resmi kurum ve kuruluşların binasında dezenfekte çalışmaları gerçekleştiriyor.

Korona virüs tehdidini yok etmek amacıyla sistemli bir şekilde hareket eden belediye ekipleri, halk sağlığını gözeten dezenfekte çalışmalarının kent genelinde devam edeceğini bildirdi.

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