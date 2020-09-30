Hatay’da yine hortum çıktı

Hatay'ın Hassa ilçesinden sonra Samandağ’da hortum meydana geldi.

Dünyanın en uzun kumsallarından birine sahip olan Samandağ sahilinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli fırtına ve sağanak yağışla birlikte ortaya çıkan hortumlar kentte paniğe neden oldu. Akşam saatlerinden itibaren ortaya çıkan 2 hortum, amatör kameralar tarafından görüntülendi.

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