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Havalar serinledi, kabak tatlısı tüketimi başladı

DHA

Havalar serinledi, kabak tatlısı tüketimi başladı


İzzet NAZLI/HATAY, (DHA)HATAY´ın yöresel lezzeti kabak tatlısı, kentin tescilli lezzeti künefeden sonra en çok tercih edilen tatlar arasında yer alıyor. Havaların serinlemesiyle birlikte kabak tatlısına ilgi arttı.
UNESCO tarafından gastronomi alanında 'Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil edilen Hatay mutfağındaki 600 çeşit yemek ve tatlıdan biri olan `kabak tatlısı´, kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte kent genelindeki restoran ve evlerde hazırlanmaya başlandı.
Yörede `kış kabağı´ olarak bilinen sebzenin kabuğunun soyulduktan sonra, ince dilimler şeklinde kesilip, bir gece sönmemiş kireç kaymağının olduğu suda bekletilip, yıkandıktan sonra pişirilerek tatlandırılmasıyla elde edilen kabak tatlısı, yerli ve yabancı turistler tarafından yoğun talep görüyor. Tercihe göre üzerine susam tahini, ceviz, Antep fıstığı ve muzla beraber ikram edilen kabak tatlısı, kentte, özellikle kış aylarında tüketilen tatlı olarak biliniyor.
İÇİNDE HİÇBİR KATKI MADDESİ YOK
Kabakların özenle seçilmesinden tatlının hazır hale gelmesine kadarki süreçte her aşamayı titizlikle yaptıklarını söyleyen kabak tatlısı ustası Sadık Fansa, tatlının içinde hiçbir katkı maddesi bulunmadığını söyledi. Antakya´nın Tarihi Uzun Çarşı´ndaki işletmesinde yıllardır kabak tatlısı üretip satışını yaptıklarını belirten Fansa, "Tatlı için hazırladığım kabakları kireç suyuna yatırıyorum, bir gece kireç suyunda kalıyor. Daha sonra temiz su ile yıkıyorum ve haşlıyorum. Sonrasında ise sadece şeker ile pişiriyorum. Haşlama işlemi bu lezzeti yakalamada çok önemli çünkü kabak tadının kalmaması gerekiyor. Sabahtan akşama kadar kısık ateşte pişiyor, kısık ateşte pişmesi farklı bir lezzet katıyor. Hatay'da kabak tatlısı yapımında kullanılan kabak, kış kabağıdır. Başka illerde ise bal kabağı kullanılıyor. Bal kabağı ile yapılan kabak tatlısı daha yumuşak oluyor, bizim kabak tatlımız daha çıtır olur" dedi.
'PANDEMİ, SATIŞLARI ETKİLEDİ'
Kabak tatlısının beğenilerek tüketildiğini, ancak pandemi sürecinin satışları azalttığını dile getiren Fansa, "Talebin yoğun olduğu dönemlerde, pandemiden önce günde 300 kilo kabak tatlısı pişiriyorduk. Hem şehir içine hem de şehir dışına satışını yapıyorduk. Fakat salgın dolayısıyla haftada 50 kilo kabak tatlısı satışı zor yapıyoruz. Bu hastalıktan kurtulmayı ve bir an önce eski günlere dönmeyi diliyoruz" diye konuştu. Fansa, kabak tatlısının kilosunu ise 18 TL´ye sattıklarını anlattı.
'BÜYÜK BİR KEYİFLE İKRAM EDİYORUZ'
Kabak tatlısını sıkça tükettiklerini ve misafirlerine büyük bir keyifle ikram ettikleri bir tatlı çeşidi olduğunu söyleyen Talip Köleoğlu ise, "Kabak tatlısı yalnız başına tüketildiği gibi üzerine bazı süslemelere yapılarak da tüketilebiliyor. Mesela ceviz, Antep fıstığı ama biz buna bir şey daha ekledik. Muz ekliyoruz mesela, değişik bir spesiyal tatlı yaptık beğenildi. Kabak tatlısı her yönüyle güzel" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2020-10-01 08:16:17

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