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Kokainle yakalanan kaptan ile gemi mürettebatı adliyede İskenderun Körfezi'nde 5 kilo kokain ele geçirilen geminin kaptanı ve 5 mürettebat savcılığa sevk edildi

İHA

Kokainle yakalanan kaptan ile gemi mürettebatı adliyede İskenderun Körfezi'nde 5 kilo kokain ele geçirilen geminin kaptanı ve 5 mürettebat savcılığa sevk edildi

İskenderun Körfezi'nde kömür yükü taşıyan gemiye düzenlenen operasyonda ele geçirilen 5 kilo kokain ile ilgili gözaltına alınan gemi kaptanı ve 5 mürettebat savcılığa sevk edildi.
Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünce uyuşturucu kaçakçılığı ile mücadele faaliyetleri kapsamında yürütülen uluslararası istihbarat toplama ve risk analizi çalışmaları neticesinde İskenderun’a Güney Amerika’dan gelecek yabancı bayraklı bir gemi riskli olarak değerlendirilerek gemiye operasyon düzenlendi.
Türkiye karasularına girdiği andan itibaren Bakanlığın kullanımındaki gemi takip sistemi üzerinden takibe alınan geminin İskenderun Körfezi açıklarında demirlemesi üzerine Gümrük Muhafaza ekipleri harekete geçti. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı motor botların yanı sıra emniyet birimlerinin de destek verdiği, Hatay Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğünce koordine edilen operasyonda, Gümrük Muhafaza Gemi Arama Ekibince gemiye çıkılarak geminin yaşam mahalli, makine dairesi, güverte ve ambarları detaylı bir şekilde arandı.
Gemi aramalarında uzmanlaşmış arama ekibince geminin ambar kapaklarının birine mıknatıslı özel bir düzenek yardımıyla sabitlenmiş paketler bulundu. Kömür yüklü geminin 2 numaralı ambar kapağında bulunan paketlerin içerisinde tespit edilen toz maddenin uyuşturucu test cihazı ile yapılan analizinde kokain olduğu belirlendi.
Gümrük Muhafaza ekiplerinin koordinasyonunda emniyet ve sahil güvenlik birimlerinin katılımıyla deniz üzerinde gerçekleştirilen başarılı operasyon ile ele geçirilen 5 kilogram kokainin Türkiye’ye sokulmasına izin verilmedi. Ele geçirilen kokainin piyasa değerinin 3 milyon 750 bin Türk lirası olduğu belirlendi.
Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan gemi kaptanı ve 5 mürettebat İskenderun Emniyet Müdürlüğünde yapılan işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Polis şahısların savcılığa sevk edilmesi sırasında geniş güvenlik önlemleri aldı.

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