Samandağ'da, denizde hortum (2)

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'CAMLAR NEREDEYSE ÇATLAYACAKTI'

Hatay'ın Samandağ ilçesinde, dün akşam denizde 2 hortumun çıktığı sırada evinin balkonunda hortumları görüntüleyen vatandaşlardan Melih Leyla, o sırada yaşananları anlattı. Sarsıntı nedeniyle evlerinin camlarının neredeyse çatlayacağını söyleyen Leyla, "Sağı solu salladı biraz. Biz de tedirgin olduk, korktuk. Allah'tan fazla uzun sürmedi. Çevredeki balıkçıların zarar görmesini istemezdik" dedi.DHA-Genel Türkiye-Hatay / Samandağı İzzet NAZLI

2020-10-01 12:57:22



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