Su canavarları bariyerle önlenecek Asi Nehri'nde 'su canavarı' olarak bilinen su sümbülleriyle mücadele sürüyor Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ahmet Dolğun: "Su sümbülleriyle müdahalede nehre bariyer çekeceğiz"

Suriye'den geçerek Hatay'dan Akdeniz'e dökülen Asi Nehri'nde su sümbülleriyle mücadele sürüyor. Yapılan proje çalışmalarıyla birlikte nehrin giriş ve çıkış noktalarına bariyer çekilecek.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Ahmet Dolğun, DOĞAKA ile birlikte yapılan çalışmalarla nehre bariyer çekileceğini söyledi. Su canavarları olarak bilinen su sümbülleri sorununun sadece Büyükşehir Belediyesine ait sorun olmadığına değinen Başkan Dolğun, "Asi Nehri Lübnan'ın Beka Vadisi'nden doğup Suriye'den geçerek ilimizde de yaklaşık 98 kilometre yol kat edip Samandağ ilçemizden Akdeniz'e dökülmektedir. Asi Nehri'nde en önemli sorun haline gelen su sümbülleri Güney Amerika başlangıçlı olup bu taraflara göç etmiş ve istila etmiştir. Bu istilacı tür Asi Nehrini veya sulak alanları ekosistemini bozmaktadır. Bu bağlamda bu durumla ilgili çalışmalarımız var. Her yıl yaklaşık 8 ay bu bitkiyle uğraşıyoruz. Bu dönemde bugüne kadar 96 ton su sümbülü atığı topladık ve bertaraf ettik. Ancak malumunuz olduğu üzere kışa yakın bir şekilde Lübnan'da Suriye'de beslenip bitki örtüsü haline gelen ve yağışların artmasıyla birlikte kopup giden atıklar bizim şehrimizde köprü ayaklarına, kenar alanlara takılarak ve birbirleriyle de kenetlenerek ciddi bir sorun haline geliyor. Biz DOĞAKA'dan teknik destek projesi aldık. Bu proje kapsamında planlama çalışması yaptık. Üniversitemizden de destek aldık, bu konuda neler yapılabileceğini konuştuk. Şehrin nehir giriş ve çıkışlarına bariyer sistemi kurarak bu su sümbüllerinin akışını engelleyip, belirli noktalardan toplamak, merkezden değil de belirli noktalardan toplamak ve bu sorunu çözmek için çalışıyoruz. Ancak bu sorun sadece Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin sorunu değil bu sorun multidisiplinel bir yaklaşım gerektiren sorundur. Biz şu anda büyükşehir belediyesi olarak bu sorunu çözmeye çalışıyoruz ama diğer kurumların da elini taşın altına koyması gerekiyor. Bizim müdahalemizde teknemiz yeterli kalmıyor. Ekskavatörlerle sağdan, soldan destek vererek bu sorunu çözmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

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