Hatay'da Organize Sanayi Bölgesinde fabrika yangını sürüyor

Hatay'da Antakya Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir fabrikada çıkan yangına müdahale sürüyor.

Antakya ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir pelet fabrikasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın sürüyor.

Yangına onlarca arazöz ve yüze yakın itfaiye personeli ile müdahale ediliyor. 3 ilk yardım ambulansının da olası bir acil durum için yangın alanında beklediği öğrenildi.

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