Hatay´da pelet fabrikasında çıkan yangın, söndürüldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



İzzet NAZLI/ HATAY, (DHA)HATAY'da Antakya Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) zeytin çekirdeğinden pelet üretimi yapan fabrikada yangın çıktı. Yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Antakyaİskenderun yolu üzerinde bulunan pelet fabrikasında öğle saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine fabrikaya çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Zeytin çekirdeğinden pelet üretimi yapan fabrikadaki yangın, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Maddi zarara neden olan yangını soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2020-10-02 14:44:23



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.