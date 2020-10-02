Yüz yüze eğitim için sınıfı bahçeye taşıdı

Hatay'ın Arsuz ilçesinde Karaağaç Mahallesi Umut Sakaroğlu İlköğretim Okulu Müdürü Özgür Bönceoğlu, öğrencilerine yüz yüze ders vermek için sınıfı okulun bahçesine taşıdı.

Arsuz ilçesinin 20 kilometre uzağındaki Karaağaç Mahallesi Umut Sakaroğlu İlköğretim Okulu Müdürü Özgür Bönceoğlu öğrencilerine yüz yüze eğitim verebilmek için çözüm üretti. Bönceoğlu öğrencilerinin köy ortamında internet sıkıntısı yaşayacaklarını düşünerek okul bahçesini sınıfa dönüştürme kararı aldı. Kararını İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile paylaşan Bönceoğlu, yüz yüze eğitim izni aldı. Okul bahçesine koyduğu sıra, masa ve yazı tahtasıyla bahçeyi sınıfa dönüştüren öğretmen, 2, 3, ve 4’üncü sınıfta okuyan 11 öğrencisine haftanın belirli günlerinde ders vermeye başladı.

Okulu Müdürü Özgür Bönceoğlu kendisinin öğrencilerini, onların da okulu özlediğini belirterek, şunları söyledi:

"Televizyondan izledikleri halde bazı öğrenciler sıkıntı yaşayabiliyor. Öğrenciler annesi veya babasının isteği ve zoruyla EBA TV’yi izliyor. Onun haricinde içlerinden gelen bir güdüleme yok. Ama sınıf ortamı olduğu zaman böyle bir yere koşarak, geliyorlar. Bazen yarım saat önceden bile derse geliyorlar. Okula olan özlemlerini gözlerinden okuyabiliyorum. Okulu çok özlediler. Bizler de çok özledik. Biz öğrencilerimizi özledik. Bu şekilde çok daha fazla verim aldık. İnşallah virüs vakasıyla karşılaşmayız. Bu şekilde devam edeceğiz. Hep beraber milletçe bu virüs belasından kurtulmayı diliyorum."

Öğrenciler ise okulu özlediklerini ve okul bahçesinde ders işlemekten memnun olduklarını söyledi.

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