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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Emine Erdoğan, Hatay Valiliği´ni tebrik etti

DHA

Emine Erdoğan, Hatay Valiliği´ni tebrik etti


İzzet NAZLI/ HATAY, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan´ın eşi Emine Erdoğan, Samandağ-Arsuz arasında yapılan bisiklet yolunun görüntülerinin yer aldığı videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak Hatay Valiliği´ni tebrik etti.
Emine Erdoğan, Samandağ-Arsuz arasında yapılan bisiklet yolunun görüntülerinin yer aldığı videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımında, Hatay Valiliği'ni tebrik eden Erdoğan, "Dünyanın kesintisiz en uzun bisiklet yoluyla, çevreci bir yolculuğun önünü açan Hatay Valiliği´ni tebrik ediyorum. Bu yolun, tüm dünyadaki bisiklet severler için de eşsiz Akdeniz manzarası ile önemli bir cazibe merkezi olacağına inanıyorum. Bisiklet, en çevre dostu ulaşım aracı olduğu gibi, insanın ruh ve beden sağlığı için de son derece faydalı. Güvenli bisiklet yollarının tüm şehirlerimizde çoğalmasını diliyorum."DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2020-10-02 16:33:38

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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