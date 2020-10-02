Adama Traore maç saatinde belli olacak Hatayspor, Alanya maçı hazırlıklarının Antakya kısmını tamamladı

Süper Lig takımlarından Hatayspor, Alanyaspor maçı öncesi Antakya'daki hazırlıklarını tamamladı. Bordobeyazlı kulüpte son antrenmanda adale zorlaması yaşayan Adama Traore'nin durumu maç saatinde netlik kazanacak.

Süper Ligin yeni ekibi olmasına karşın geriye kalan 3 haftada bileği bükülmeyen ve kalesinde gol görmeyen Atakaş Hatayspor, pazar günü karşılaşacağı Aytemiz Alanyaspor maçının Antakya'daki hazırlıklarını tamamladı. Gerçekleşen antrenmanda futbolcular 5'e 2, pas ve kafa topu çalışması gerçekleştirdi.



Traore Kasımpaşa maçında beğeni toplamıştı

Hatayspor'un Monaco'dan transfer ettiği ve Kasımpaşa maçında orta sahadaki performansı ile beğeni toplayan Adama Traore'nin adalesinde zorlama meydana geldi. Emar çekimi yapılan Malili oyuncunun Aytemiz Alanyaspor maçı kadrosunda yer alıp almayacağı maç saatinde belli olacak.

Diğer yandan, bordobeyazlı kafile yarın saat 11.00'da özel uçakla Antalya'ya geçerek, son bir idmanla maç saatini beklemeye koyulacak.

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