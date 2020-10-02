Samandağ'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

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Hatay'ın Samandağ ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'nde 31 ABK 233 plakalı otomobil ile Ümit Ç.'nin kullandığı 31 SL 836 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Ümit Ç. ve arkasında oturan Bahar Ç. yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Bahar Ç’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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