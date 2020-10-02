Suriye sınırına askeri sevkiyat

Mehmet KOCACIK/KIRIKHAN (Hatay), (DHA)TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nce (TSK), HataySuriye sınır hattına askeri sevkiyat gerçekleştirildi.
Türkiye´nin çeşitli birliklerinden gönderilen askeri araçlardan oluşan konvoy, Kırıkhan ilçesinden Suriye sınır hattına geçiş yaptı. Askeri araçlar ve komandoların, ihtiyaç duyulan sınır birliklerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Kırıkhan Mehmet KOCACIK
2020-10-02 22:55:04
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