Reyhanlı Barajı, bugün açılıyor

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İzzet NAZLI/ HATAY,(DHA) AMİK Ovası'nda 585 bin dekar arazinin sulanmasını sağlayacak Reyhanlı Barajı, bugün saat: 14.00´da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katılacağı törenle hizmete girecek.

Tarım ve Orman Bakan Bekir Pakdemirli´nin sahadan katılacağı törende ayrıca, Hatay´da yapımı tamamlanan Türkiye'nin en büyük iletim kanalı olan Afrin Çayı Davutlar Regülatörü ve Derivasyon Kanalı, Tahtaköprü Barajı Yükseltilmesi ile Hatay-İçmesuyu Arıtma Tesisi projelerinin açılışı gerçekleştirilecek. Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı bağlantıyla katılacak. DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI

2020-10-03 09:48:17



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