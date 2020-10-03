Reyhanlı Barajı, bugün açılıyor

İzzet NAZLI/ HATAY,(DHA) AMİK Ovası'nda 585 bin dekar arazinin sulanmasını sağlayacak Reyhanlı Barajı, bugün saat: 14.00´da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katılacağı törenle hizmete girecek.
Tarım ve Orman Bakan Bekir Pakdemirli´nin sahadan katılacağı törende ayrıca, Hatay´da yapımı tamamlanan Türkiye'nin en büyük iletim kanalı olan Afrin Çayı Davutlar Regülatörü ve Derivasyon Kanalı, Tahtaköprü Barajı Yükseltilmesi ile Hatay-İçmesuyu Arıtma Tesisi projelerinin açılışı gerçekleştirilecek. Törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan canlı bağlantıyla katılacak. DHA-Genel Türkiye-Hatay / Merkez İzzet NAZLI
2020-10-03 09:48:17
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.