Altınözü'nde üretilen halılar dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor Altınözülü kadınların ürettiği halılar, başta Amerika olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor

Hatay'ın Suriye sınırında bulunan Altınözü ilçesinde kadınlar ürettikleri halıları dünyanın dört bir yanına ihraç ediyor.

Hatay'ın Suriye sınırında bulunan ilçelerinden olan Altınözü ilçesinde bulunan Altınözü Kültürevinde, 3 aylık kursiyerlik eğitimi tamamlayan Türk ve Suriyeli kadınlar, Halı ve Kilim Üretim Atölyesinde halı üretimi gerçekleştiriyor. Üretilen halılar bir firma yardımıyla Amerika başta olmak üzere Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine ihraç ediliyor. Satılan halılardan elde edilen gelir kadınlara veriliyor.



Kursiyer Balcıoğlu: "Metrekare başı 140 lira kazanıyoruz"

Metre kare başına 140 lira kazandıklarını söyleyen kursiyer Fatma Balcıoğlu, bu işi burada öğrendiklerini ifade etti. Kursiyer Balcıoğlu, "Yaklaşık 1 yıldır bu işe başladım. 3 aylık bir öğrenme sürecimiz vardı. 3 ayın ardından metre kare başı işleyerek aile ekonomimize katkı sağlıyoruz. Bu işi ilk olarak burada öğrendik. Metre kare başı 140 lira alıyoruz ve evimize katkı sağlıyoruz" dedi.



Öğretici Canıtez: "Halılarımız ortalama 1 ayda dokunup birçok ülkeye ihraç ediliyor"

15 kursiyer tarafından üretilen halıların dünya ülkelerine satıldığını ifade eden Altınözü Kültürevi Halı ve Kilim Üretim Atölyesi Usta Öğreticisi Semra Canıtez, gelirlerin kursiyerlere verildiğini söyledi. Öğretici Canıtez, "Kursiyerlerimle beraber 1 yıldır buradayız. 3 aylık öğrenme sürecinin ardından 15 öğrencimizle beraber halılarımızı metre kare hesabından dokuyoruz. Bir firma ile anlaştık, ürünlerimiz yurtdışına satılarak öğrencilerimize gelir sağlatıyoruz. Burada satılan halılar Amerika, Fransa, Almanya, Irak, İran ve doğu ülkelerine satılıyor. Elde edilen gelirlerimizi de öğrencilerimize veriyoruz" diye konuştu.

Bir halının ortalama 15 gün ile 1 ay arasında üretildiğini sözlerine ekleyen Semra Canıtez, "Ortalama olarak bir halı 15 gün ile 1 ay arasında metre karesine göre dokunuyor. 2 kişi aynı halıyı dokuduğunda 500 lira civarında işçiliği tutuyor, kursiyerler kendi aralarında bölüşüyor ve çalışıyorlar" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.