Çarşı tuvaletinin kapılarını çaldılar Hırsızlar gecenin karanlığında tuvalet kapıları çalarken güvenlik kameralarına yakalandı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde iki kişi gecenin karanlığından istifade ederek tuvalet kapılarını çaldı. İlginç hırsızlık, güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, 28 Eylül Pazartesi günü Samandağ' da bulunan Yeni Çarşı binasında iki kişi gece saatlerinde girdikleri çarşıdaki tuvaletin kapılarını çaldı.

Çarşının açık olmasını fırsat bilen iki kişi içeri girdi. Zemin kattaki tuvaletlere yönelen hırsızlar, önce kapıları yerlerinden söktü ardından büyük bir soğukkanlıkla kapılarla birlikte binadan dışarı çıkardı.

Hırsızların kapıları çaldığı o anlar, binanın güvenlik kamerasınca dakika dakika çarşı yönetimi görüntüler ile beraber şahıslar hakkında şikayetçi oldu.

