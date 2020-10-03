Reyhanlı Barajı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telekonferansla katılımıyla açıldı (2)



'TERÖR BÖLGELERİ YA TEMİZLENİR YA DA BİZ YAPARIZ'

Hatay'ın Suriye meselesinde en çok bedel ödemiş, en çok yük taşımış şehirlerin başında geldiğine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bombalı saldırılardan, sığınmacı akınına kadar her türlü sıkıntıya göğüs gererek dünyaya insanlık ve kardeşlik dersi veren Hataylı kardeşlerimin her birine şahsım, milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Esasen Hatay, 1939'da Anavatan'a katılma kararı alarak, bu konudaki duruşunu 80 yıl önce net bir şekilde ortaya koymuştur. Son 4 yılda gerçekleştirdiğimiz Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve İdlib harekatlarımız, buradaki kardeşlerimize vefamızın gereğiydi. Sınırlarımız boyunca kurulmaya çalışılan terör koridorunu yıkarken, Suriyeli kardeşlerimizin yalnız olmadığını da gösterdik. Biz Suriye güvende ve huzur içerisinde olmadan, Hatay'dan ve diğer sınır illerimizden başlayarak, Türkiye'nin de güven ve huzur içinde olmayacağını biliyoruz. Tıpkı Balkanlar'da, Kafkaslar'da, Akdeniz'de olduğu gibi, bu uzun güney sınırımızda da istikrar sağlanana kadar, sahada aktif bir şekilde yer almayı sürdüreceğiz. Terör örgütlerine ve onları kullanan güçlere ses çıkarmayanların, konu Türkiye olunca her türlü ahlaki ilkeleri, hakkı, hukuku bir kenara bırakmaları, bizi yolumuzdan döndürememiştir, döndüremeyecektir. Suriye'de halen var olan terör bölgeleri ya bize söz verildiği şekilde temizlenir ya da biz bunu gider kendimiz yaparız. İdlib'te yeni bir insanlık trajedisine yol açacak hiçbir adımı asla kabul etmeyeceğiz. Sabrımızı zorlayan tacizler ve provakatif saldırılara hak ettikleri cevabı vermekte tereddüt göstermeyeceğiz. Elbette her konuda olduğu gibi Suriye'deki meselelerin çözümünde tercihimiz barıştır, siyasi yollardır. Bu noktaya gelene kadar biz kendi yolumuzda ilerlemekte kararlıyız" dedi.

'DAHA YAPACAK ÇOK YATIRIMIMIZ VAR'

Türkiye'nin en büyük zenginliklerinden ve gücünden birinin de farklı köken, inanç, meşrep sahibi vatandaşların aynı çatı altında ortak hedefler doğrultusunda birleştirebilme başarısı olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Ülkemizin bütünlüğünü, milletimizin birliğini, devletimizin gücünü kırmak için harekete geçenlerin hedefinde hep bu toplumsal zenginliğimiz yer almıştır. Geçmişte bunun acısını çok çektik. Siyasi ve sosyal gerilimlerin ülkemize ağır maliyetleri olmuştur. Hamdolsun, milletimiz bu oyunu görmüş ve kısa sürede yeniden ortak hedeflerin etrafında toplanmayı başarmıştır. Ülkemizin son dönemde verdiği mücadelelerin gerisindeki büyük desteği, işte bu güçlü birliğe, beraberliği, irfana, dirayete borçluyuz. Bin yıldır bu toprakları, vatan yapmak için omuz omuza mücadele eden bir ecdadın mirasçısı olarak inşallah daha çok başarılara birlikte koşacağız. Amacımız ülkemizi siyasi ve ekonomik olarak, her alanda dünyanın en güçlü devletleri seviyesine çıkarmaktır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşı olup da tüm gücümüz ve imkanlarımızla hayata geçirmeye çalıştığımız bu hedeflere, canı gönülden katılmayan, destek vermeyen kimse olamaz diye düşünüyoruz. Ama maalesef, ülkemizde, kendi halkına ve devletine husumeti hayatının ana gayesi haline getirmiş tuhaf bir kesim var. Bunların bıraktığı kirli izlere, siyasetten medyaya ve meslek kuruluşlarına kadar her yerde rastlamak mümkündür. Bembeyaz bir örtünün üzerindeki küçük kara bir nokta mesabesindeki bu kesimler az olmalarına rağmen, rahatsızlık vericidir. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak, rahatsız da olsak herkesi kucaklamanın görevimiz olduğunu biliyoruz. Ancak milli mücadelelerde ve milli meselelerde adeta düşmanın 5'inci kolu olarak faaliyet gösteren bu kesimler, kucaklanmak istemediklerini açıkça ortaya koyuyorlar. Emin olun, şu anda yaptığımız baraj açılışı bile tıpkı diğer hizmetler ve yatırımlar gibi onları rahatsız ediyor. Rahatsızlıklarını açıkça dile getiremedikleri için her şeye çamur atarak, her türlü yalanı ve iftirayı fütursuzca ortaya saçarak, sinsice saldırıyorlar. Hiç kimse kusura bakmasın, bu ülkeye ve bu millete husumet besleyenleri rahatsız etmeyi sürdüreceğiz. Ülkemizin 81 vilayetine yapacak daha çok yatırımımız var. Ülkemizin 83 milyon vatandaşına sunacak daha çok hizmetimiz var. Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırmak için her alanda atacak daha çok adımımız var. Gençlerimize 2053 vizyonlarını hayata geçirmeleri için büyük, güçlü ve zengin bir Türkiye bırakmakta kararlıyız. Bu kutlu yolda, bizimle birlikte yürüyen herkesten Allah razı olsun. Kinleri ve hasetleri içinde bulunanları da milletimize havale ediyoruz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının ardından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Hatay Valisi Rahmi Doğan, DSİ Genel Müdür Kaya Yıldız, AK Parti Hatay Milletvekilleri Hacı Bayram Türkoğlu, Abdulkadir Özel, Hüseyin Şanverdi, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, AK Parti İl Başkanı Mehmet Yeloğlu ile bazı ilçe belediye başkanları ve çok sayıda çiftçinin katılımıyla açılış gerçekleştirildi. DHA-Genel Türkiye-Hatay / Reyhanlı İzzet NAZLI-Ferhat DERVİŞOĞLU

2020-10-03 15:54:43



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