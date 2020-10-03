Hatayspor, Alanyaspor'un konuğu olacak

Hüseyin BOZOK/ HATAY, (DHA) Süper Lig´in 4´üncü haftasında Atakaş Hatayspor, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.
Bahçeşehir Okulları Stadyumu´nda saat 16.00´da başlayacak karşılaşmayı Atilla Karaoğlan yönetecek. Güney ekibi, ligde oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Son olarak ligin 3´üncü haftasında evinde Kasımpaşa´yı 1-0 yenen bordo beyazlılar, ligin ilk haftasında son şampiyon Medipol Başakşehir´i 2-0´la geçmiş, ikinci hafta ise Fenerbahçe deplasmanından 1 puan almayı başarmıştı. Hatayspor, geçtiğimiz yıl büyük bir çıkış yakalayan Alanyaspor deplasmanından galibiyetle dönerek milli maç arasına iyi bir noktada girmeyi hedefliyor. Atakaş Hatayspor´da kart cezaları biten Riberio ve Isaac Sackey´in Alanyaspor karşısında görev almaları bekleniyor. DHA-Spor Türkiye-Hatay / Merkez Hüseyin BOZOK
2020-10-03 15:59:47
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