Köpekten kaçan bisikletli düşüp, başını refüje çarparak öldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Köpekten kaçan bisikletli düşüp, başını refüje çarparak öldü

DHA

Köpekten kaçan bisikletli düşüp, başını refüje çarparak öldü


Ufuk AKTUĞ/HATAY, (DHA)HATAY'da, yolda sokak köpeklerinin saldırısına uğrayınca kaçmaya çalışan Ahmet Doğan (44), bisikletin kontrolünü yitirerek, düşüp, başını refüje çarptı. Doğan olay yerinde hayatını kaybetti.  
Olay, akşam saatlerinde Arsuz-İskenderun yolunda meydana geldi. Bisikleti ile yolda giden Ahmet Doğan (44), sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Korkup kaçmaya çalışan Doğan bu sırada bisikletinin kontrolünü yitirerek düşüp, başını refüje çarptı. Çevredekiledrin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Ahmet Doğan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Hatay / Merkez Ufuk AKTUĞ
2020-10-03 19:48:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Halk otobüsünde sosyal mesafe hiçe sayıldı
YEREL HABERLER Halk otobüsünde sosyal mesafe hiçe sayıldı
Ailesini rehin alan adamı polis etkisiz hale getirdi
YEREL HABERLER Ailesini rehin alan adamı polis etkisiz hale getirdi
Hatay'da hastaneye gitmek istemeyen kişi eşi ve çocuklarını rehin aldı
YEREL HABERLER Hatay'da hastaneye gitmek istemeyen kişi eşi ve ...
Otomobil ile motosikletin kazasında yaralanan kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Otomobil ile motosikletin kazasında yaralanan kadın ...
Hatayspor, Alanyaspor'un konuğu olacak
YEREL HABERLER Hatayspor, Alanyaspor'un konuğu olacak
Reyhanlı Barajı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telekonferansla katılımıyla açıldı (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Reyhanlı Barajı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ...
Reyhanlı Barajı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telekonferansla katılımıyla açıldı (2)
YEREL HABERLER Reyhanlı Barajı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ...
Tahtaköprü, Reyhanlı ve Büyükkaraçay barajları açıldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “Suriye’de halen var olan terör bölgeleri ya bize söz verildiği şekilde temizlenir ya da biz gider kendimiz temizleriz” “Bu ülke ve millete husumet besleyenleri rahatsız etmeye devam edeceğiz”
YEREL HABERLER Tahtaköprü, Reyhanlı ve Büyükkaraçay barajları ...
Reyhanlı Barajı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telekonferansla katılımıyla açıldı
YEREL HABERLER Reyhanlı Barajı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ...
İpek'i öldüren saldırgan, olay yerine motosikletle gelmiş
YEREL HABERLER İpek'i öldüren saldırgan, olay yerine motosikletle ...
İpek'i öldüren saldırgan, olay yerine motosikletle gelmiş
YEREL HABERLER İpek'i öldüren saldırgan, olay yerine motosikletle ...
Dondurma dolabını aracının arkasına bağlayıp sürükleyen sürücüye ceza
YEREL HABERLER Dondurma dolabını aracının arkasına bağlayıp ...
Çarşı tuvaletinin kapılarını çaldılar Hırsızlar gecenin karanlığında tuvalet kapıları çalarken güvenlik kameralarına yakalandı
YEREL HABERLER Çarşı tuvaletinin kapılarını çaldılar Hırsızlar ...
Trafikte asker eğlencesi yaptılar Asker uğurlayan grubun trafik ışıklarında beklerken eğlencesi sürücüler ve çevredekilerin tepkisini çekti
YEREL HABERLER Trafikte asker eğlencesi yaptılar Asker uğurlayan ...
Altınözü'nde üretilen halılar dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor Altınözülü kadınların ürettiği halılar, başta Amerika olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor
YEREL HABERLER Altınözü'nde üretilen halılar dünyanın dört bir ...
Büfe sahibi, iş yerinin önünde silahlı saldırı sonucu öldürüldü
YEREL HABERLER Büfe sahibi, iş yerinin önünde silahlı saldırı sonucu ...
Arabasına bağladığı dondurma dolabını çekmeye çalıştı Sosyal medyada gündem olan şahsa, trafiği tehlikeye atmak suçundan işlem uygulandı
YEREL HABERLER Arabasına bağladığı dondurma dolabını çekmeye ...
Reyhanlı Barajı, bugün açılıyor
YEREL HABERLER Reyhanlı Barajı, bugün açılıyor
Suriye sınırına askeri sevkiyat
YEREL HABERLER Suriye sınırına askeri sevkiyat
Samandağ'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Samandağ'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 ...
Adama Traore maç saatinde belli olacak Hatayspor, Alanya maçı hazırlıklarının Antakya kısmını tamamladı
YEREL HABERLER Adama Traore maç saatinde belli olacak Hatayspor, ...
Hatay eski meclis binası ve Adalı Konağı turizme kazandırılıyor
YEREL HABERLER Hatay eski meclis binası ve Adalı Konağı turizme ...
Hatay eski meclis binası ve Adalı Konağı turizme kazandırılıyor
YEREL HABERLER Hatay eski meclis binası ve Adalı Konağı turizme ...
Emine Erdoğan, Hatay Valiliği´ni tebrik etti
YEREL HABERLER Emine Erdoğan, Hatay Valiliği´ni tebrik etti

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X