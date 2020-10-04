Kanala düşen ineği itfaiye kurtardı

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Hatay'da, kanala düşen inek itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu zarar görmeden kanaldan çıkarıldı.

Olay, Dörtyol ilçesine bağlı Yeşilköy Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre 22.00 sularında kanala düşen bir inek, sahibinin tüm çabalarına rağmen çıkarılamadı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu ineği zarar görmeden kanaldan çıkardı.

Kontrolleri yapılan inek daha sonra sahibine teslim edildi.

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