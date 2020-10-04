Köpeklerden kaçarken bisikletten düşerek öldü

Hatay’ın İskenderun ilçesinde kendisine havlayan köpeklerden kaçmak isterken dengesini kaybederek düşen bisiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay gece saatlerinde Karaağaç Mahallesi'nde Arsuzİskenderun karayolu üzerinde yaşandı. Ahmet Doğan (43) bisikletliyle seyir halindeyken havlayan sokak köpekleri ile karşılaştı. Bisikletiyle köpeklerden kaçmak isterken refüj kaldırımına çarparak yere düşen ve başından darbe alan Ahmet Doğan olay yerinde hayatını kaybetti. Bisiklet sürücüsünün cesedi olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Çevredeki vatandaşlar, sokaklarda başıboş bırakılan köpeklerin zaman zaman insanlara, araçlara, motosiklet ve bisikletlere saldırdığını belirterek, bu konuda belediye yetkililerinden çözüm bulmalarını istediler.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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